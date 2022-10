Tomasz Lis opublikował film ze szpitalnego łóżka: "Przeżyłem CZWARTY UDAR"

W połowie października Tomasz Lis przekazał poprzez swoje konto na Twitterze, że przeszedł czwarty udar i trafił do szpitala. Wtedy też ujawnił, że badanie lekarskie wciąż trwają, a on sam - do momentu, aż jego stan zdrowia się unormuje - pozostanie w placówce. Jak twierdził, sytuacja była groźna, jednak udało się uratować jego życie.

Miałem udar. Jestem na erce udarowej jednego z warszawskich szpitali. Podobno już żyję, choć w nocy nie było to takiej pewne . Co dalej, zdecydują lekarze - pisał na Twitterze.

Tomasz Lis opublikował nagranie ze szpitalnego łóżka

Dwa tygodnie temu wylądowałem na "udarówce". Przeżyłem czwarty udar . Karetką przewieźli mnie ze szpitala neurologicznego do kliniki w Aninie. Badają mi serce wszechstronnie, okablowanie mam profesjonalne. Lekarze szukają powodu kolejnego udaru. Wersje są dwie. Może migotanie przedsionków, może dziura w sercu, luka między przedsionkami. Oznacza to konieczność dwóch, może nawet trzech zabiegów . Kiedy dokładnie nie wiem, ale ufam lekarzom - mówi.

Moje kolejne, bardzo pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o polską służbę zdrowia. Mam skalę porównawczą, leczyłem się w Ameryce, leczyłem się w Holandii. (...) Poza szpitalem, obsługą i kompetentnymi ludźmi jest coś, co w życiu cenię sobie nadzwyczajnie, czyli widok. Jest to widok, który podtrzymuje mnie na duchu i wprowadza w dobry nastrój . Jeszcze raz z całego serca, prawie całego, dziurawego serca pozdrawiam - podsumował.

Tomasz Lis i zarzuty o mobbing

Sprawie przyjrzała się Państwowa Inspekcja Pracy , której kontrola wykazała, że procedury antymobbingowe w firmie działały sprawnie. Przeprowadzono też anonimową ankietę w sprawie mobbingu, jednak wzięło w niej udział jedynie 8 z 30 osób. Sam Lis sugerował, jakoby oznaczało to jego niewinność, jednak, jak podkreśla Patryk Michalski z Wirtualnej Polski , kontrola PIP sprawdzała jedynie procedury antymobbingowe, a nie stawiane dziennikarzowi zarzuty o mobbing. Potwierdził to też adwokat Bartosz Grube z Kancelarii Grube.

Państwowa Inspekcja Pracy absolutnie nie ma kompetencji do tego, by decydować, czy mobbing nastąpił, czy nie. Kontrole są oparte przede wszystkim na ankietach i rozmowach z pracownikami, ale wyników kontroli nie można traktować jako decyzji rozstrzygającej. Do orzekania i decydowania, czy doszło do mobbingu, uprawniony jest wyłącznie sąd - informował.