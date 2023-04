Tomasz Lis twierdzi, że musiał jadać w stołówce. Kinga Rusin wspominała to nieco inaczej: "Ważne, żeby z OBIADEM zdążyć"

Mimo że Tomasz Lis dość rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, to zrobił pewien wyjątek w podcaście Żurnalisty. W rozmowie odniósł się między innymi do wywiadu Rusin, którego udzieliła "Twojemu Stylowi" wiele lat temu i w którym to mówiła, że nie podoba jej się tradycyjny podział ról, według którego to żona gotuje obiady, a mąż zarabia. Ta wzmianka najwidoczniej odblokowała pewne wspomnienia u Lisa, bo wyznał, że on w trakcie ich małżeństwa obiady... jadał w stołówce.