Tomasz Makowiecki wraz z ukochaną spacerują po Warszawie, trzymając się za ręce (ZDJĘCIA)

Posluchajcie jego plyty MOIZM sprzed kilku lat, to jest mistrzostwo swiata..polecam ja kilku osobom i za kazdym razem byly zachwycone. Oczywiscie jesli ktos jest fanem disco polo czy popu lecacego w radiu to nie do konca odnajdzie w jego muzyce cos dla siebie...jednak dla bardziej wrazliwych dusz, o wysokiej emocjonalnosci..jest to po prostu balsam dla uszu :)