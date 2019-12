Tomasz Sekielski o operacji zmniejszenia żołądka: "Żałuję, że zwlekałem z tą decyzją O PARĘ LAT ZA DŁUGO"

"Ja zajadałem po prostu stres. Nieregularnie odżywianie się, mało ruchu - takiego, który by rzeczywiście spalał energię, którą pochłaniałem w pożywieniu" - mówi o przyczynach swojej otyłości.

"Byłem u dietetyków, byłem u lekarzy. Zabieg to nie był mój pierwszy wybór. Wcześniej próbowałem rozmaitych diet, i tych zdrowych, i tych uznawanych za niezdrowe. Mógłbym napisać o nich książkę. Gdy wyniki badań zaczęły dramatycznie się pogarszać, uznałem, że nie ma się co oszukiwać, że sam sobie dam radę, że poradzę sobie bez ingerencji chirurgicznej. Dzisiaj żałuję, że zwlekałem z tą decyzją o parę lat za długo" - przyznaje.

"Człowiek, który zaczyna tyć, oczywiście się tego wstydzi. Zamykałem się w domu, unikałem spotkań towarzyskich, czułem się źle. Wracałem z pracy do domu z postanowieniem, że muszę coś z tym zrobić, ale sięgałem po jedzenie. Jak alkoholik" - mówi.

Sekielski ocenia, że operacja zmniejszenia żołądka to "zabieg ratujący życie", ale podkreśla, że sam zabieg nie wystarczy.

"Po zabiegu pacjent musi przestrzegać bardzo rygorystycznych zaleceń lekarza i musi wprowadzić nowe nawyki żywieniowe - ja to wszystko robię. Musi się też zacząć się ruszać. Zabieg to bardzo ważny, ale pierwszy krok na drodze do wyleczenia otyłości" - zaznacza.