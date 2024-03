Tomasz Stockinger komentuje aferę z NIEWYPŁACANIEM przez TVP wynagrodzeń aktorom "Klanu": "Regularna WOJNA"

Piosenkarka nie chciała komentować sprawy i odesłała dziennikarzy do produkcji tasiemca. Nieco więcej do powiedzenia na temat nieciekawej sytuacji w TVP miał Tomasz Stockinger . Aktor jest dobrej myśli i uważa, że problemy z płatnościami są jedynie chwilowe.

Instytucja przeżywa trudne chwile, jako całość. I trzeba wykazać przede wszystkim wyrozumiałość w takiej sytuacji, w której są pewne opóźnienia. Ale to, co tam telewizja wisi, to już w tej chwili reguluje i ureguluje do końca - mówił w rozmowie z Plejadą.

Tomasz Stockinger komentuje aferę w "Klanie"

Z tego, co wiem, są jakieś trudności z pełnym uregulowaniem tamtej należności, ale wydaje mi się, że to wszystko będzie zgodne z tym, co powiedział minister Sienkiewicz, że finansowanie do końca roku dla TVP jest zapewnione. I myślę, że to na tym należy się skupić. I nie ma co wpadać w jakąś panikę - kontynuował w rozmowie z serwisem.