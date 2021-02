Tomasz Wolny WŚCIEKŁY na Jarosława Kuźniara za słowa o "karykaturach człowieka": "ABORCJA TO ŚMIERĆ DZIECKA"

Stosunek do aborcji można mieć oczywiście różny, jednak choćbyś jeszcze milion razy krzyknął i krzyknęła, że: "Aborcja jest OK", to i tak nie stanie się to prawdą. I nie zmienią tego nawet najcięższe wulgaryzmy. Aborcja to śmierć dziecka (o czym od lat mówili bardzo różni przewodniczący TK) - kontynuuje swoją tyradę gwiazdor Telewizji Polskiej.

Wyrok TK ogłoszona 22 października 2020 roku. W dzienniku ustaw został opublikowany 27 stycznia 2021. Od jednej do drugiej daty minęło dokładnie 97 dni. 97 dni, by przygotować ustawę, która da rodzicom tych narodzonych i tych jeszcze nienarodzonych dzieci z niepełnosprawnością możliwość kompleksowego, godnego i finansowo kompletnego wsparcia. Tak, by każdy, kto staje przed tak potężnym i niewyobrażalnie trudnym, życiowym zadaniem, miał wszystko, czego potrzeba, by tej misji podołać. W XXI wieku, w dużym europejskim państwie, w społeczeństwie, w którego DNA wpisana jest "Solidarności" stać nas na to. Kropka. Wiecie, co przez 97 dni zrobili nasi politycy? Co zrobili, żeby ponad podziałami uchwalić coś, co tak potężnie, wewnętrznie i zewnętrznie rezonuje? Technicznie, od A do Z, mogliby to ogarnąć w kilkadziesiąt godzin. Minęło niemal 100 dni. I co zrobili? Nic... I w to także wprost i wciąż nie sposób uwierzyć... - kwituje na odchodne Wolny.