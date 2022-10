"Top Model". Internauci PODZIELENI po uwagach uczestników pod adresem Weroniki: "Dajcie jej spokój" vs "Wiecznie PŁACZE I BIADOLI"

"Top Model". Weronika prawie nie wykonała zadania

Co więcej, Weronika wykonywała zadanie bez aparatu słuchowego, więc Michał Piróg musiał jej przekazywać komendy gestami. Pierwsze podejście do sesji zakończyło się niepowodzeniem, drugie natomiast okazało się na tyle pomyślne, żeby uchwycić jedno dobre zdjęcie. Dzięki temu uczestniczka przeszła przez eliminację suchą stopą, ale komentarze pozostałych uczestników były wyjątkowo skrajne.

"Top Model". Widzowie podzieleni po docinkach uczestników pod adresem Weroniki

O ile niepełnosprawność oczywiście nie powinna wiązać się z taryfą ulgową w programie, bo wszyscy muszą mieć takie same szanse na zwycięstwo, to docinki pod adresem Weroniki nie zdarzają się już pierwszy raz. W poprzednich odcinkach pozostali domownicy twierdzili, że dziewczyna się od nich izoluje i wyraźnie nie może się otworzyć, co część z nich miała jej za złe.

Internauci zdają się w tej sprawie podzieleni. Zdaniem części z nich Weronika po prostu pokazuje swoje słabości, do czego ma prawo, a jej lęki i charakter wynikają z wielu trudnych doświadczeń, co należy zrozumieć.

"Tak bardzo współczuję tej dziewczynie. Kto nie ma w rodzinie osoby głuchej, ten nie ma pojęcia, z czym ona się zmaga", "Śmiejącym się z niej osobom życzę choć odrobinę empatii. Dziewczyna jest głucha jak pień, było powiedziane, że chodziła do szkoły, gdzie w klasie było 7 osób, widać, że jest zamknięta w sobie i mega wrażliwa", "Bardzo mi się nie podoba, jak wszyscy wokół zareagowali. Naprawdę nie jest łatwo pokonać czegoś na kształt ataku paniki", "Zachowanie pozostałych uczestników - masakra. Zero empatii, ludzie, co z wami?", "Dajcie spokój Weronice. KAŻDY człowiek ma prawo posiadać lęki", "Michalina słabo wypowiedziała się na jej temat, każdy inaczej to przeżywa" - czytamy.