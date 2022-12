"Top Model". Internauci ZAŁAMANI składem finałowej trójki! "Przepchnięto "fejwryt" Joanny Krupy! ŚMIERDZI USTAWKĄ"

No i stało się. Program Top Model zakończył właśnie relację z burzliwego Fashion Weeku w Republice Południowej Afryki i tym samym jury wyłoniło troje uczestników, którzy staną do walki o główną nagrodę w wielkim finale. O awans w środowym odcinku konkurowali Adriana, Natalia, Michalina, Klaudia, Maciek i Borys. Wielu widzów i tak już wcześniej było zdania, że "cudem" przywrócona do programu przez Joannę Krupę Michalina nie powinna nawet trafić do półfinału. Można było się więc spodziewać, że wielu trzymało kciuki, aby dziewczyna wyłożyła się na ostatniej prostej. Michalina zdecydowała tymczasem nie dawać nikomu tej satysfakcji.