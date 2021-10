"Top Model". Jedna z uczestniczek dobrowolnie OPUŚCIŁA program, a w jej miejsce PRZYWRÓCONO inną!

Atmosfera w najnowszej edycji "Top Model" naturalnie z tygodnia na tydzień robi się coraz gorętsza. W ostatnim odcinku przygodę z show zakończyło aż dwóch uczestników , co wzbudziło wyjątkowo mieszane odczucia wśród widzów.

Ostatnie dni mam taki zdołowany humor... Jak usłyszał, ze ja zostaję, a Ola i Łukasz odpadają, to chciałam się wymienić z nimi miejscami. Uważam, że zasługują na moje miejsce bardziej niż ja... - wyznała transpłciowa aspirująca modelka, która biła się z myślami, czy odejść z programu.

Chciałam wam powiedzieć, że jednak jadę do domu dzisiaj - zakomunikowała. Myślę, że tak będzie lepiej dla mnie na ten moment.

W miejsce Sophii do "Top Model" nieoczekiwanie powróciła... Ola.

Jestem bardzo zmotywowana, by wziąć się w garść i pokazać się z jak najlepszej strony! - mówiła przywrócona uczestniczka.

Następnie uczestnicy w "nowym" składzie zmierzyli się z pierwszym zadaniem odcinka. Tym razem w pozowaniu "pomagała" im Małgorzata Socha. Po raz kolejny do sesji zaangażowano budzące zazwyczaj duże kontrowersje zwierzęta, a dokładnie psy.

Z psem wszędzie razem chodzimy, chodzimy razem się kąpać. To mój najlepszy przyjaciel i wiem, że nigdy mnie nie opuści, jak inni. I będziemy razem do końca - zachwycał się relacją ze swoim czworonogiem Kacper.

Podobne odczucia do Oli miał współpracujący z dwiema kobietami Mikołaj.

Najbardziej zgraną drużynę stworzyli Weronika, Julia i Kacper i to oni ostatecznie zostali docenieni przez jury. Dodatkowo wyróżniono Kacpra, który w nagrodę udał się na profesjonalną sesję zdjęciową.

To jednak nie wszystko. Największą niespodzianką było to, co stało się później. A mianowicie - spotkanie z najbliższymi! Kacpra odwiedził nawet ukochany pupil.