"Top Model". Kacper narzeka, że ucharakteryzowano go na lalkę: "Nie podoba mi się, jak FACET SIĘ MALUJE"

Beata 26 min. temu zgłoś do moderacji 40 3 Odpowiedz

No i co z tego, że Kacper nie lubi się malować. Czy chłopak jak nie lubi tego robić to musi na siłę być poprawny... już niedługo nie będzie można mieć własnego spojrzenia jeżeli nie będzie zgodne z ideologią LGBT+ Jeżeli są faceci którzy lubią chodzić w sukienkach i się malować to niech tak sobie robią, ale nie każcie robić tego facetom którzy źle się z tym czują