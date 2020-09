"Top Model". Marcin Tyszka krytykuje figurę pretendentki do miana modelki: "Zmieniłbym w tej sylwetce dwa rozmiary, ale nadal BĘDZIE KRĄGŁA"

Program Top Model powrócił na antenę TVN. W pierwszym odcinku dziewiątej edycji mogliśmy oglądać przebieg castingów. Ze względu na pandemię koronawirusa eliminacje musiały odbyć się online. Kolejnym etapem były przesłuchania na żywo.

Na pierwszy ogień pod ocenę poddał się Rodrigo Rodriguez z Kuby. Egzotyczny instruktor tańca przeprowadził zajęcia z tańca salsy, wprowadzając jurorów w imprezowy nastrój. Jego wysiłki nie poszły na marne i Kubańczykowi udało się dostać do następnego etapu.

To było niesamowite doświadczenie, stać tam ze sławnymi ludźmi. Spełniło się moje marzenie - płakał wzruszony Rodrigo.

Niebieskooka Patrycja na samym wejściu podbiła serca jurorów, zarzucając długimi blond włosami, gdy powabnie kroczyła po wybiegu.

Karolina Pisarek ma konkurencję - rzuciła Krupa.

Klaudia El Dursi wspomina "Top Model": "Mam ogromną wdzięczność do tego programu"

Sobolewska wyjawiła, że razem z tatą prowadzi ośrodek wypoczynkowy. Mimo nieśmiałego usposobienia aspirującej modelce dostać cztery pozytywne głosy. Sędziowie wręcz piali z zachwytu nad jej idealną sylwetką i klasycznymi rysami.

Jesteś przepiękna. Musisz uwierzyć w siebie, to twoje zadanie - poprosiła Krupa.

Wrażenie na jurorach zrobił także 21-letnia Natalia Lewandowska, pół-Wietnamka, pół-Polka. Dziewczyna wyznała, że przez 14 lat trenowała skoki do wody, niestety ze względu na kontuzję musiała zrezygnować z uprawiania tego sportu. Obecnie ma nową pasję - Lewandowska pływa w ogonie syreny. Mimo niskiego - jak na modelkę - wzrostu, 21-latce udało się dostać do programu.

Na castingu pojawił się też 30-letni Amerykanin Domonic, który próbował dostać się do show wspólnie z identycznym bratem. Niestety, drugiemu z bliźniaków nie udało się dotrzeć do Polski ze względu na pandemię. D'Angelica opowiedział jurorom historię losów swojej rodziny: gdy miał zaledwie 5 lat jego ociec został zamordowany. Kilka lat później ojczym Dominica złamał kręgosłup i przedawkował leki przeciwbólowe. Jurorom spodobała się atletyczna sylwetka Amerykanina, co poskutkowało przepustką do kolejnego etapu.

Nie tylko masz niesamowite ciało i piękna twarz. Twoja osobowość uzależnia - emocjonowała się Dżoana.

Przepustkę na boot camp dostała też Maja Siwik. 19-latka zaczęła pracę w modelingu 5 lat temu, niestety po pobycie w Chinach dziewczyna popadła w depresję, zaczęła też eksperymentować z alkoholem i narkotykami. Najpierw jurorzy nie byli przekonani co do Siwik, jednak po interwencji Michała Piróga Majce udało się przejść dalej.

Do dalszego etapu przeszedł także Ernest Morawski. 20-latek wyznał na panelu, że ma słaby kontakt z ojcem, który przed laty wylądował w więzieniu. Rodzina Ernesta zmagała się też z biedą.

O Boże jesteś taki piękny. Wszystko masz naturalne? - zastanawiała się Krupa.

Kolejną kandydatką była obdarzona rubensowskimi kształtami Agata Wiśniewska. Na panelu między Dawidem i Marcinem doszło do spięcia: Woliński stwierdził, że dziewczyna świetnie nadaje się do programu, z kolei Tyszka nie był do końca przekonany. Fotograf nie szczędził Wiśniewskiej przykrych słów.

Zmieniłbym w tej sylwetce dwa rozmiary, ale nadal będzie krągła. Kamera cię lubi. Ale czy świat mody? Nie - stwierdził.

Ostatecznie Wiśniewska przeszła do kolejnego etapu.

Kolejna uczestniczka programu, Karolina Płocka, przyznała, że zawsze marzyła jej się kariera w modelingu. 18-latka przyznała, że w przeszłości zmagała się z nękaniem ze strony rówieśników, ale dzięki temu "stała się twardsza".

Uważam, że bardzo dobrze wyglądam na zdjęciach i mało osób prezentuje się tak, jak ja - stwierdziła z dumą.

Choć jurorzy mieli małe obiekcje co do sylwetki Płockiej, dziewczynie udało się podbić serca jurorów.

Na koniec w programie pojawiła się dwójka uczestników o "ciekawej" przeszłości. Pragnące zrobić karierę w modelingu rodzeństwo wyjątkowo zainteresowało jury: nie tylko za sprawą predyspozycji do pracowania w zawodzie modeli, ale i w związku ze słynnym nazwiskiem. Gracja i Jacek są bowiem dziećmi... Jerzego Kalibabki, znanego pod pseudonimem "Tulipan". Pochodzący z Dziwnowa rybak przez lata pod zmienianą co chwilę tożsamością parał się kradzieżami, oszustwami, wyłudzeniami i uwodzeniem kobiet. Po wykonaniu piosenki na żywo Gracja i Jacek dostali przepustkę do kolejnego etapu.

Myślicie, że wśród zaprezentowanych na pierwszym castingu uczestników jest przyszły top model lub top modelka?