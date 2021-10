"Top Model". Michał Koterski dyskutuje z Łukaszem o wyjściu z UZALEŻNIENIA: "Jest mały procent osób, którym się to udało"

Kolejny odcinek "Top Model" dostarczył wielu emocji. W jednym z zadań uczestnicy modowego reality show musieli wcielić się w rolę aktorów i wziąć udział w spocie reklamowym gum do żucia. W roli gościa specjalnego wystąpił Michał Koterski.

W pewnym momencie doszło do rozmowy pomiędzy Miśkiem a jednym z uczestników Łukaszem , który jako nastolatek był uzależniony od narkotyków. Terapię zaczął tuż po 18. urodzinach.

Imponuje mi, jak na chłopaka w twoim wieku. Miałeś przejścia podobne do moich z uzależnieniem. Ile już jesteś trzeźwy? - zapytał Łukasza, który odpowiedział, że w grudniu miną cztery lata.

Ja bardzo późno do tego doszedłem i zacząłem trzeźwienie w swoim życiu. Z doświadczenia wiem, że jest jakiś mały procent ludzi, którym się udało. 90 procent osób, które poznałem w ośrodkach to albo nie żyją, albo są na kolejnym turnusie. To są przegrane życiorysy młodych, wspaniałych dzieciaków - powiedział.