"Top Model". Projektant krytykuje zachowanie Weroniki za kulisami pokazu: "Była NIEZNOŚNA"

W ubiegłym tygodniu w "Top Model" nie brakowało emocji. Aspirujący modele i modelki wzięli udział w castingach do pokazów mody i wymyślali stylizacje na najbardziej prestiżowe imprezy show biznesu, w tym Oscary czy Galę MET. Głównym wyzwaniem poprzedniego odcinka show była natomiast podwodna sesja. Zdaniem jurorów najgorzej z pozowaniem pod wodą poradził sobie Maciek i to właśnie on miał pożegnać się z programem. Michał Piróg postanowił jednak przywrócić modela do gry.