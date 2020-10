"Top Model". Widzowie chcą, by z programu w końcu odpadła Maja: "WIECZNIE NABURMUSZONA"

Trzeba przyznać, że Top Model wyrasta na jedną z najbardziej emocjonujących telewizyjnych produkcji tej jesieni. Jak co roku, i tym razem zamknięci w jednym domu pretendenci do miana modelek i modeli dostarczają sporej oglądalności, dzieląc się z widownią osobistymi dramatami, wdając się w konflikty, a także nawzajem ze sobą flirtując . Również jurorzy bezustannie dolewają oliwy do ognia, wciąż faworyzując jednych uczestników, żeby innych poddawać niesłusznej krytyce (tak przynajmniej sądzą fani popularnego show).

No chyba Was, za przeproszeniem, po*ebało... czarna owca tej edycji. Mimo że miał super zdjęcia (pierwsza i druga sesja sztos), to i tak jurorzy go demotywowali, a Tyszka to chyba ekstazy dostał po odpadnięciu Łukasza. Powinien być w finale i tyle. Ktoś Wam pierwszy raz w programie prawdę powiedział, szanowne jury. Czy Tyszka mówi coś mądrego do uczestników oprócz żenujących żartów? NIE. Jedyną prawilną jurorką, która w jakimś stopniu zachowuje się jak jurorka, to Kasia, reszta żenada. Trzymaj się Łuki, w naszych oczach zyskałeś swoją szczerością, jesteś za dobry na ten program