"Top Model". Widzowie krytykują Olgę po KŁÓTNI z Michałem Pirógiem: "ZERO POKORY! Oby jak najszybciej ODPADŁA"

SAMAta 4 min. temu

Ja już dawno przestałem rozumieć ten program dla mnie to są tylko i wyłącznie dramaty przypadkowi ludzie. W tamtej edycji wszedł z tego co pamiętam chłopak który nie ma nawet 170 cm wzrostu.Max Mazurek ... Chłopak jest bardzo niski nie ma też budowy modela a wzięli go dlatego że jest w miarę popularny na tiktoku. Ten program tak naprawdę dawno przestał być o modelingu i w tym momencie liczą się tylko i wyłącznie obserwujący i lajki. Przecież w tamtej edycji połowa ludzi którzy byli w tym programie to byli jacyś influencerzy z dupy.. edycja w której była Klaudia el dursi moim zdaniem miała najładniejsze kobiety które faktycznie nadają się do fotomodelingu. Ale tak czy siak Magda karwacka dorsz czy el dursi ,wszystkie miały i mają powyżej rozmiaru 36+38 Wszystkie miały bardzo podobne figury klepsydry A jeżeli chodzi o te figury to wiadomo że zawsze i tak będzie szerszy od góry. Więc ja nie mam pojęcia czemu oni oszukują widzów twierdząc że szukają modelek..skoro Magda Karwacka podkreślała że nie nosi rozmiaru 36 ,biodra ma szerokie (piękna dziewczyna ,mega figura ) ale nie na modelkę gdzie tu potrzeba 32-34 i chodzącej tyczki.. Więc ja nie mam bladego pojęcia o co chodzi w tym programie biorą przypadkowych ludzi tak żeby skonstruować sobie jakiś dramat w programie. porażka I tak samo było z El dursi , dziewczyna która co z tego że jest piękna jak tak naprawdę nie ma ani wzrostu modelki ani wymiarów modelki bo co z tego że jest szczupła? Jak i tak po prostu tych wymiarów nie ma i tak wzięli ją do domu modelek i zaszła całkiem daleko tylko i wyłącznie dlatego że robiła dramy w tym domu..i coś się działo .. dla mnie to wszystko jest wyreżyserowane każdy dostaje scenariusz i po prostu musza grać jak w telewizyjnym show.