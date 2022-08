Top of the Top Sopot Festival 2022. Agnieszka Woźniak-Starak ZACHWYCA w sukni z pomarańczowych cekinów (ZDJĘCIA)

Od czasu objęcia sterów jako gospodyni Dzień Dobry TVN Agnieszka Woźniak-Starak rozpieszcza widzów, regularnie serwując fantastyczne stylizacje łączące vintage z nowinkami prosto z wybiegów. W związku z tym oczekiwania co do jej strojów podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival były zdecydowanie wyższe, niż w stosunku do pozostałych gwiazd. Spieszymy, aby poinformować, że Aga nie zawiodła.