Top of the Top Sopot Festival 2022. Julia Pietrucha niczym syrena czaruje na ściance (ZDJĘCIA)

Julia Pietrucha karierę zaczynała jako modelka, zwyciężając w konkursie Miss Polski Nastolatek. Rozpoznawalność i popularność zdobyła występami w serialach i filmach. Z czasem warszawianka zrozumiała jednak, że to muzyka jest jej największą pasją, w związku z czym porzuciła aktorstwo na rzecz śpiewania i komponowania.

Także w życiu prywatnym serialowej "Blondynki" doszło do sporych rewolucji. Pietrucha rozstała się z ojcem swojego dziecka, z którym mieszkała w Trójmieście, i zapałała uczuciem do kolegi z zespołu. Ponadto swoje poprzednie mieszkanie zamieniła na kamper, którym podróżuje wraz z córką.

Obecnie piosenkarkę rzadko kiedy można spotkać na ściankach. Mama 4-letniej Gai zrobiła wyjątek i uświetniła swoją obecnością środowy Top of the Top Sopot Festival 2022, gdzie zresztą wystąpiła na scenie. Na nadmorskim festiwalu celebrytka pojawiła się ubrana w długą, błękitną sukienkę z rozcięciem eksponującym nogi, która podkreśliła jej złotą opaleniznę. Dopasowała do niej białe sandałki na obcasie. Znak charakterystyczny artystki, czyli długie blond włosy, były pokarbowane i zmierzwione.