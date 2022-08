Top of the Top Sopot Festival 2022. Olivier Janiak zapowiada występ Kwiatu Jabłoni, racząc widzów ŻARTEM O WĘGLU...

We wtorek wystartowała kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival. Na słynnej scenie Opery Leśnej tradycyjnie nie zabrakło silnej reprezentacji gwiazd polskiej sceny muzycznej. Pierwszego dnia wydarzenia przed sopocką publiką wystąpili m.in. Lady Pank, Mrozu, Mery Spolsky, Julia Pietrucha czy Smolasty. Na festiwalu pojawiła się zbojkotowana przez fotoreporterów Kayah, widzowie mieli także okazję podziwiać Kasię Wilk, która przed występem z Mezo zaliczyła drobną wpadkę...

Na scenie Top of the Top Sopot Festival nie zabrakło również największych gwiazd odpowiedzialnej za organizację stacji TVN. Pierwszy z koncertów w ramach tegorocznego festiwalu pod hasłem "You Are The Champions" poprowadzili Agnieszka Woźniak-Starak, Mateusz Hładki, Paulina Krupińska oraz Olivier Janiak. Choć rodzime media bez wątpienia najwięcej uwagi poświęciły prezenterkom oraz ich wymyślnym stylizacjom, szerokim echem odbił się również jeden z komentarzy Janiaka. Dziennikarz pozwolił sobie bowiem na dość osobliwy żart.