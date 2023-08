Top of the Top Sopot Festival 2023. Podekscytowana Małgorzata Rozenek odsłania kulisy przygotowań do koncertu: "Emocje będą ogromne"

Dajcie żyć 15 min. temu zgłoś do moderacji 33 6 Odpowiedz

Za upokorzenie w Sopocie i za wyglądanie jak milion dolarów powinniście zatrudnić do konferansjerki Mandaryne zamiast jakaś tam ex Jacka Rozenka. Jej się po prostu należy za ten bezsensowny hejt. Albo jakiś mega wyst za te zelżywości i ataki. W porównaniu do obecnych piosenkarzy na żywo to Mandaryna święta.