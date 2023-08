Top of the Top Sopot Festival 2023. Widzowie nie są zachwyceni występem Blue Cafe: "Należy się DOŻYWOTNI ZAKAZ wychodzenia na scenę"

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival zdecydowanie budzi wiele emocji. Nie wszystkie komentarze są jednak pozytywne, co w świecie internetu jest już niemal tradycją. Skrytykowano wszystko: od stylizacji gwiazd, przez dobór prowadzących, aż po występy poszczególnych artystów.

Blue Cafe krytykowani za występ w Sopocie. "Dożywotni zakaz"

Jedną z formacji, które we wtorek stanęły przed sopocką publicznością, było Blue Cafe. Dla Dominiki Gawędy i reszty ekipy był to dzień szczególny, bo celebrowali 25-lecie, a to zdarza się w końcu tylko raz w ciągu całej kariery. Na scenie wybrzmiała m.in. ich interpretacja piosenki "Hallelujah" z repertuaru Leonarda Cohena i to głównie to wykonanie spotkało się z dość chłodnym odbiorem widzów.

Na profilach festiwalu pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci nie zostawili na grupie suchej nitki. Część z nich odnosiła się do "futurystycznej" kreacji Gawędy, drwiąco sugerujących, że "stylistka nie dojechała".

"Co ona ma na sobie? Do Halloween przecież jeszcze długo", "Strój à la dziewoja z remizy, dramat po całości", "Sopot Festival to festiwal z klasą... Stylistka nie dojechała?" - czytamy.

To jednak nie wszystko, bo nie obyło się też bez krytyki dotyczącej samego występu. Jeden z internautów stwierdził nawet, że za ich interpretację Cohena formacji należy się "dożywotni zakaz wychodzenia na scenę".

"Blue Cafe to się należy dożywotni zakaz wychodzenia na scenę. Jak można tak bardzo zmasakrować Cohena? Dramat", "Ta z Blue Cafe za "Hallelujah" powinna słono zapłacić, za profanację przepięknego utworu. Coś ty odwaliła? Brak klasy totalny", "Ale z tym Cohenem to już przesadzili. Jak tak w ogóle można?", "Czy ktoś może ściągnąć Blue Cafe ze sceny, bo niszczą dorobek Buena Vista Social Club i Leonardo Cohena?" - grzmieli internauci.

Dla równowagi pod postem zespołu na Instagramie pojawiło się wiele głosów wsparcia, podobnie jak pozytywnych komentarzy na temat ich występu. Podkreślano, że repertuar był różnorodny, a wokalnie Dominika zrobiła na nich bardzo dobre wrażenie.

A Was zachwycili?

