Tori Spelling opuszcza kancelarię z zapiskami o alimentach. Jednak się ROZWODZI?!

Wiatr już w pierwszej części dnia będzie się systematycznie nasilał na zachodzie, Pomorzu, Podkarpaciu i Roztoczu. Do południa pojedyncze porywy na tym obszarze osiągną od 65 do 80 km/godz., na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku oraz Ziemi Lubuskiej 90 km/godz., na północnym zachodzie w czasie burz nawet powyżej 100 km/godz. Po południu wiatr zacznie słabnąć na Pomorzu Zachodnim, Do godz. 15:00 szczyt wichur przypadnie na Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze Gdańskie. W tych regionach pojedyncze porywy południowo-zachodniego wiatru mogą osiągać 80-90 km/godz., a na północy w czasie burz nawet powyżej 100 km/godz. Po godzinie 15:00 najsilniejszy wiatr (nie związany z konwekcją) przewidywany jest dla Warmii i Mazur, północnego i zachodniego Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i wschodniej Wielkopolski – tu powieje do 70-80 km/godz. Na zachodzie wiatr będzie już słabszy. Z kolei na Górnym Śląsku, w Małopolsce, w Górach Świętokrzyski, południu i wschodzie Mazowsza, na Podlasiu i Lubelszczyźnie wiatr nie powinien być aż tak silny, ale pojedyncze porywy i tam sięgną 55-65 km/godz. Wyjątkiem będą dzielnice południowo-wschodnie, gdzie za sprawą wiatru fenowego, zwłaszcza w godzinach około południowych porywy mogą osiągać 75-80 km/godz.