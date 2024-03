Tori Spelling ROZWODZI SIĘ z mężem po 18 latach małżeństwa. Aktorka złożyła pozew o rozwód po licznych doniesieniach o ZDRADACH

Tori Spelling i Dean McDermott poznali się na planie filmu "Zbrodnia w mojej głowie". Oboje nosili wówczas obrączki. Nie przeszkodziło im to jednak w nawiązaniu romansu , przez który zakończyli swoje dotychczasowe małżeństwa. Jak wyjaśnili w jednym z wywiadów, "była to miłość od pierwszego wejrzenia" . W 2006 roku stanęli na ślubnym kobiercu i z czasem doczekali się pięciorga dzieci.

Mąż Tori Spelling zdradzał ją przez 10 lat. Twierdził, że jest uzależniony od seksu

Kilka lat po złożeniu przysięgi małżeńskiej w mediach zaczęły krążyć pogłoski o niewierności aktora. W 2013 roku mężczyzna przyznał się do romansu z 23-letnią kobietą, która jak się później okazało, nie była jedyną. Para na oczach całego świata próbowała zażegnać kryzys małżeński w reality show "True Tori". W jednym z odcinków Dean za swoją niewierność obwinił żonę , tłumacząc, że jest uzależniony od seksu.

Nie minęło kilka miesięcy, jak Tori obwieściła, że dla dobra dzieci postanowiła wybaczyć mężowi . Spelling doszła nawet do wniosku, że częściowo ponosi za to winę, dlatego też ogłosiła, że zamierza "ożywić ich życie erotyczne" i zrelacjonowała wizytę w sklepie z akcesoriami dla dorosłych.

Tori od kilku lat nie nosiła obrączki. 9 miesięcy temu potwierdzono rozstanie

W 2021 roku pogłoski o kolejnych zdradach Deana przybrały na sile, pojawiły się nawet plotki o korzystaniu z usług pracownic seksualnych. Już wtedy spodziewano się, że dojdzie do rozwodu, zwłaszcza że Spelling przestała nosić obrączkę . Według doniesień tabloidów, małżeństwo przestało także dzielić wspólne łoże. W czerwcu ubiegłego roku McDermott oficjalnie potwierdził, że to koniec ich 18-letniego małżeństwa.

Tori Spelling złożyła pozew rozwodowy. Ujawniono szczegóły

Niemniej jednak Tori i Dean nadal pozostawali w formalnym związku. Dopiero w piątek portal Page Six poinformował o złożeniu pozwu rozwodowego przez Spelling. Z dokumentów sądowych wynika, że do ostatecznej separacji doszło w dniu opublikowania informacji o rozstaniu przez aktora. Za przyczynę rozpadu małżeństwa podano "różnice nie do pogodzenia".