Totalnie odpicowana Małgorzata Socha NIE DO POZNANIA w nowej sesji zdjęciowej! Wygląda prawie jak... BEATA KOZIDRAK? (FOTO)

Małgorzata Socha od lat ceniona jest zarówno przez polską publikę, jak i przede wszystkim reklamodawców, za swoją ciepłą prezencję i bezpieczny, żeby nie powiedzieć przewidywalny wizerunek. Niezwykle rzadko zdarza jej się eksperymentować z wyglądem czy stylem, nawet jeśli chodzi o kwestię czerwonych dywanów. Gdy więc natknęliśmy się w sieci na to najnowsze zdjęcie Sochy, byliśmy w niemałym szoku...

Małgorzata Socha nie do poznania w nowej sesji zdjęciowej

Gdyby tylko usunąć oznaczenie ze zdjęcia, moglibyśmy wszyscy w sumie strzelać, kto przed nami robi dzióbek i unosi ku górze dłonie ułożone w gest Victorii. Czy to archiwalne zdjęcie Beaty Kozidrak? A może to Grażyna Torbicka zaszalała przed aparatem? Może jednak Rozenek? A tu niespodzianka, to Socha.