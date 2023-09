Tragiczna śmierć finalistki "The Voice" i przyjaciółki Seleny Gomez. Christina Grimmie zginęła z ręki fana-psychopaty

vcx 18 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

wiadoma sprawa ze jest sporo wyj,,,ow,na swiecie niewiadomo czego chca ,niewiadomo co w tych mozgach sobie uroili,i osoby medialne musza uwazac,i ogolnie sporo ludzi,my nie wiemy co on sobie mysli,czego oczekuje przeciez dla niej byl obca osoba ,nie rodzina ,partnerem znajomym poprostu uroilo jemu cos i zginela mialam przypadek gdzie osoba przez lata przechodzaca obok mnie pewnego razu wziela kamien,i probowal we mnie rzucic glazem bez zadnej przyczyny ot byla chora psychicznie byl to pan ,ktory byl psychicznie chory spokojny spokojny ,po czym pewnego razu nie byl spokojny,i takich ludzi jest mnostwo,dziewczynka ,ktora miala ojczyma policjanta pobiegla do domu swojego i takim oto sposobem zotsalam uratowana od psychola z glazem w reku,fajna znajoma dziewcznyka dziecko