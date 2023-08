Tragiczna śmierć słynnego projektanta Gianniego Versace - zemsta mafii czy kolejny mord szaleńca?

Spektakularny sukces Versace w świecie mody

Krawiectwo nie było jedynie chwilową pasją Giovanniego. Choć interesował się on również architekturą, to ostatecznie jego życiowym wyborem okazał się właśnie świat mody. Prawdziwa kariera Versace rozpoczęła się w 1972 roku. 26-letni mężczyzna przeprowadził się wtedy do miasta uznawanego za stolicę światowej mody, czyli Mediolanu.

Życie prywatne Gianniego Versace

Kreator mody był homoseksualistą i nie krył się z tym specjalnie, choć był to temat tabu. W 1982 roku Versace poznał swojego partnera Antonio D'Amico, który również związany był ze światem mody. Ich związek trwał aż do śmierci Gianniego. Pod koniec życia Versace pojawiły się spekulacje, że wykryto u niego wirusa HIV. Rodzina zaprzeczała przez lata tym doniesieniom. Nie wiadomo jednak, jaka była prawda. Pewne jest jednak, że to nie wirus HIV doprowadził do przedwczesnej śmierci Włocha.