Tragiczny finał miłosnego trójkąta - sprawa zabójstwa Pedro Rodrigueza. O czym opowiada serial Netflixa "Taśmy Rosy Peral"?

4 maja 2017 roku przy zbiorniku wodnym Foix niedaleko Barcelony odnaleziono doszczętnie spalony samochód. W środku znajdowały się ludzkie szczątki. Z początku bardzo trudne wydawało się ustalenie tożsamości ofiary oraz sprawców nietypowego zabójstwa. Wyglądało na to, że ktoś dołożył wszelkich starań, aby nie zostawić śladów oraz utrudnić identyfikację zwłok. Udało się natomiast odczytać unikalny numer podwozia pojazdu. Na tej podstawie śledczy odkryli, że pojazd należał do Pedro Rodrigueza .

Kim byli główni bohaterowie tragicznej historii?

Peral i Lopez zaczynają znowu spędzać ze sobą czas

W styczniu 2017 roku Lopez pojawił się nieoczekiwanie w domu Peral. Mężczyzna zdecydował, że chce tworzyć rodzinę razem z Rosą i jej córkami. Chciał przekazać tę informację osobiście, ale odkrył wówczas, że kobieta spotyka się z innym policjantem, czyli Pedro. Niewiele brakowało, by doszło do wielkiej awantury, ale ostatecznie udało się załagodzić całą sytuację.

Rozpoczęcie śledztwa w sprawie śmierci Rodrigueza

Śledczy od samego początku skupili się - jak to zazwyczaj bywa - na najbliższej osobie, czyli Peral. Na jaw wyszła bowiem relacja kobiety z Lopezem i jasny wydawał się motyw tej zbrodni. Kochankowie chcieli pozbyć się Pedro, który stał na drodze do ich wspólnego szczęścia .

Jeden z najgłośniejszych hiszpańskich procesów wszech czasów

Podczas procesu sądowego kochankowie oskarżali się nawzajem o popełnienie zbrodni. Rosa Peral zeznała, że Albert Lopez przyszedł do jej domu, zabił jej chłopaka i poprosił, aby go kryła. Mężczyzna miał grozić, że w przeciwnym wypadku jej córki zginą. Lopez twierdził natomiast, że to jego kochanka zabiła Rodrigueza. Udział mężczyzny w zbrodni miał się ograniczyć do pomocy w spaleniu ciała. Pewne jest, że kochankowie pojechali razem dwoma samochodami na miejsce, w którym odnaleziono spalone szczątki i samochód.