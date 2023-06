Tragiczny finał poszukiwania łodzi podwodnej Titan. Wszyscy pasażerowie NIE ŻYJĄ

Gość przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czytałam wywiad z człowiekiem który brał dwa lata temu udzial w czymś takim i już wtedy doszło do rozszczelnienia. Spawali statek w momencie kiedy on siedzial już w środku .. 😱 Być może stało się to samo teraz. Nastąpiło rozszczelnienie , awaria doprowadziła do utraty łączności..możliwe że wynurzyli się na zewnątrz ale woda dostająca się do środka spowodowała że statek poszedł na dno ostatecznie... Pukali jak dryfowali.. Dramat.