Transpłciowa modelka z tytułem Miss Holandii! "Jestem po prostu Rikkie i to się liczy"

Sonia 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Faceci znowu zrobili nas w balona. Jedno trzeba im przyznać - świetnie to rozegrali. Omamili większość kobiet, które oddają im swoje prawa, wierząc, że robią to w imię tolerancji i progresu, a tak naprawdę cofają nas do umocnienia patriarchatu. Kobiety dosłownie walczą w protestach o to, żeby faceci znowu mieli przewagę. Za dużo kobiet na wysokich stanowiskach, w polityce, itp...? Żaden problem. Wprowadzimy facetów w perukach, oni, o przepraszam - one są bardziej poszkodowane niż prawdziwe kobiety. Za dużo kobiet dostaje stypendia, itp... niech teraz przerobieni faceci wygrywają wszystkie tego typu konkursy i programy. Kobiety za dużo zarabiają w showbiznesie? To oddajmy nawet reklamy tamponów facetom, którzy brylują w social mediach jako kobiety. Kobiecy sport ma się zbyt dobrze, to zmieńmy reguły gry... dlaczego do regulaminów w wielu zawodach są dodawany zapiski, że w kategorii kobiet, jako kobieta może identyfikować się każdy. I faceci biorą w nich udział, trenują mniej, nie osiągają sukcesów w męskim sporcie, ale nagle jako kobiety wygrywają w damskich sportach, odbierając tym samym kobietom puchary, medale, pieniądze, nagrody, pozycję społeczną, itp... Facet chce legalnie wejść do damskiej szatni, łazienki, sauny? Oglądać nagie kobiety? Rozebrać się przed nimi i pokazać swojego skwarka? Proszę bardzo... w kolejnych krajach wprowadzają takie możliwości. A jak kobiety będą protestować, to je uciszymy, że są transfobkami... Dlaczego to zawsze faceci zmieniają niby tę płeć i wygryzają ze wszystkiego kobiety? Obudźcie się...