Transpłciowy syn Jacka Braciaka opowiada o potrzebie usunięcia piersi: "Marzyłem, żeby się dowiedzieć, że mam raka"

Boże jaki hejt na niego. Był dzieciakiem i I tak se myslal że jak by miał raka to by mu piersi usunęli i miałby z głowy ten swój problem. Jasne ze myślał o sobie a nie o chorych, ale jakie on miał wtedy o tym pojęcie. Ludzie nie przesadzajcie z tymi wymogami, żeby wszyscy zawsze byli akuratni i ciągle myśleli o innych. Sami myślicie tylko o sobie a wymogi od innych nie z tej ziemi. Mało to różnych głupot ludzie plotą, a szczególnie ci na szczytach władzy czy popularności i co. Świat się skończył z tego powodu. Sama mam syna chorego na schizofrenie a często używa sie tego określenia w sytuacjach kompletnie niemedycznych, żeby kogoś ośmieszyć, czy zdyskredytiwac. O wariatach juz nie wspominając I co mam się zaraz obrażać i lecieć do sądu. ? Miejcie trochę dystansu a nie wszystko brac do siebie.