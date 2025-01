Traumatyczne dzieciństwo Demi Moore. Gdy miała 15 lat, matka "sprzedała ją za 500 dolarów"

Rozbita rodzina, alkoholi i hazard

Demetria Gene Guynes , znana szerzej jako Demi Moore, przyszła na świat w małej miejscowości Roswell w Nowym Meksyku i dorastała w wyjątkowo trudnych warunkach. Pierwszym ciosem był fakt, że matka, Victoria King zataiła przed nią tożsamość prawdziwego ojca , czyli pilota, Charlesa Harmona. Mężczyzna opuścił partnerkę jeszcze zanim Demi przyszła na świat. Istnieją również przypuszczenia, że to Victoria zadecydowała o rozstaniu, aby poślubić alkoholika i hazardzistę , Danny’ego Guynesa. To właśnie z nim związane były młodzieńcze lata Moore.

Zdrady, ciągłe przeprowadzki i problemy zdrowotne

Danny trwonił pieniądze w hazardzie i zdradzał Victorię , co prowadziło do częstych rodzinnych awantur. Matka Demi, pragnąc ocalić małżeństwo, podejmowała decyzje o ciągłych przeprowadzkach , wierząc, że zmiana otoczenia odciągnie męża od jego miłostek. Moore przemieszczała się z rodziną około czterdzieści razy. Ta ciągła niepewność wpłynęła na rozwój przyszłej gwiazdy, która musiała na nowo nawiązywać znajomości w różnych szkołach, uczyć się przystosowywać i zdobywać sympatię otoczenia. Dodatkowo borykała się z problemami zdrowotnymi związanymi z oczami i układem rozrodczym, które wymagały dwóch operacji w dzieciństwie.

Próba samobójcza matki

Demi Moore została zgwałcona w wieku 15 lat

Moore od najmłodszych lat musiała stawić czoło brakom w poczuciu własnej wartości, żyła w atmosferze strachu i była wykorzystywana. Gdy miała zaledwie piętnaście lat, jej matka zdecydowała się sprzedać ją za pięćset dolarów. Mieszkając w Los Angeles, Demi i Victoria spotkały w restauracji Le Dome Val Dumasa, wysokiego i eleganckiego mężczyznę. To on zaoferował im podwózkę swoim mercedesem, a później zaczął bywać pod szkołą Demi, by zabrać ją na lunch lub zawozić do domu.