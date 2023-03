Trendsetterka Sara Boruc w sandałkach z futra i rajstopach zadaje szyku w Paryżu (FOTO)

Xyz 56 min. temu zgłoś do moderacji 87 6 Odpowiedz

Serio nie rozumiem współczesnej "high fashion". Ubranie ma być schludne, praktyczne i stosowne do okazji. Tu widzę tzw. Ofiarę mody. Niby ma ten swój styl i chce pokazać, jak bardzo jest trendy, ale ubierze sandały, totalnie niepraktyczne, kosztujące fortunę, w dodatku okupione cierpieniem niewinnych istot, tylko po to, żeby zrobić sobie kilka fotek. To jednak prawda, że bogaci ludzie są po prostu zdemoralizowani do szpiku kosci ... Totalny brak zmartwień, marzeń i nadmiar wolnego czasu.