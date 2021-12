Troskliwy Antek Królikowski eskortuje Joannę Opozdę do samochodu po evencie (ZDJĘCIA)

W środę Joanna Opozda i Antek Królikowski pojawili się na evencie Gala Marki Roku w warszawskim hotelu Hilton. Wystrojeni małżonkowie ochoczo pozowali do zdjęć na ściance, pozdrawiając fotoreporterów promiennymi uśmiechami. Przyszły tata czule kładł też dłonie na ciążowym brzuchu żony.

Po wyjściu z imprezy troskliwy Królikowski wziął na siebie wszelkie sprawy logistyczne. Aktor na chwilę pozostawił ukochaną, po czym popędził do stojącego na hotelowym parkingu samochodu. Po chwili zapakował zaś do wnętrza pojazdu otrzymane podczas gali torby z prezentami. Opozda w tym czasie cierpliwie oczekiwała na powrót męża, robiąc sobie zdjęcia telefonem. Aktorce nie umknęła też obecność obserwujących ją paparazzi - choć najpierw ciężarna celebrytka posłała fotoreporterom groźne spojrzenie, dość szybko się rozpromieniła i pozdrowiła ich uśmiechem.

Gdy Antek odpowiednio przygotował się do drogi, wrócił po żonę. Aktor, niczym prawdziwy dżentelmen, pomógł Joannie w założeniu płaszcza, a następnie wyprowadził z budynku, gawędząc z ciężarną celebrytką i kładąc dłoń na jej plecach. W końcu Królikowski otworzył ukochanej drzwi do samochodu i para mogła ruszyć w drogę do domu.