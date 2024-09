Trwa trzecia edycja plebiscytu #Wszechmocne. Która gwiazda zasługuje na wyróżnienie w kategorii popkultura?

Plebiscyt #Wszechmocne to również wyjątkowa okazja, by docenić polskich twórców. Twój głos się liczy. Kategoria #Wszechmocne w popkulturze obfituje w inspirujące nazwiska, które zasługują na waszą uwagę i wsparcie. To niezwykle utalentowane i ambitne kobiety. Prawdziwe pasjonatki. Śpiewają, grają i tworzą. Odnoszą sukcesy i ciągle zaskakują nowymi pomysłami. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Wśród nominowanych w kategorii #Wszechmocne w popkulturze znalazła się Natalia Szroeder. To zdolna wokalistka młodego pokolenia, która tworzy w zgodzie ze sobą. Eksperymentuje muzycznie i nie boi się nowych wyzwań. Kolejna jest Bambi, której utwory co miesiąc odtwarza trzy miliony osób. Jej debiutancka płyta "in real life" pokryła się platyną. Na liście nie mogło zabraknąć charyzmatycznej Mery Spolsky. Ostatni album "Erotic era" zrobił furorę, a artystka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na statuetkę w kategorii #Wszechmocne w popkulturze ma również szanse Natalia Kukulska, czyli ikona polskiej sceny, która od lat utrzymuje swoją silną pozycję na rynku muzycznym. Swój głos możecie też oddać na Darię ze Śląska. Ta niezwykle utalentowana artystka na co dzień pracuje w branży IT, po godzinach pisze i komponuje piosenki.