Trybson i Eliza w programie Polsatu pochwalili się domem, w którym NIE MIESZKAJĄ?!

"Bogaty dom. Biedny dom". Eliza i Trybson nie mieszkają w domu, który pokazali w programie?

Z klipu można było dowiedzieć się, że w posiadłości o powierzchni prawie 300 mkw znajdują się salon z otwartą kuchnią, cztery sypialnie i trzy łazienki. Na zewnątrz otaczają ją zaś las i ogród, w którym znajdują się sauna i jacuzzi. We wspomnianym materiale lektor wspomniał, że "właścicielami tej nieruchomości są Trybsonowie". Sami zainteresowani przed kamerami nie ukrywali zaś, że na co dzień nie narzekają na brak funduszy, zaznaczając jednak, iż na wszystko zapracowali sami.

Wynajęty dom na potrzeby programu; Przecież ten dom jest wynajęty. Oni mieszkają w apartamentowcu (...), niedawno się wprowadzili. Ładnie TV nabija widzów w butelkę; To nie ich dom, poziom żenady takich programów został już raczej przekroczony; To nie jest ich dom; To domek do wynajęcia; Dokładnie, to nawet nie ich dom (...) - pisali internauci pod zapowiedzią odcinka programu z Elizą i Trybsonem.