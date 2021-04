Tulumiara Honorata Skarbek grzęźnie w piachu na nadmorskiej randce z 23-letnim piratem drogowym (ZDJĘCIA)

stary wyga przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pytam poważnie! Kim ona jest?! Nie będę jej googlał, bo wtedy pozycjonuje to coś. To wszystko to jakaś ustawka, jak kiedyś Jakimowicz z Rutowicz. Co ja widzę? Pusta laska i chłopiec bez klasy i mózgu.