Turyści opanowują sąsiedztwo, w którym ZABITO matkę Gypsy Rose Blanchard. Jej dawni sąsiedzi MAJĄ DOŚĆ

Pudel bądź obiektywny i przedstawiaj fakty napisz artykuł o tym, co przeżyła naprawdę Gypsy I jaką krzywdę zrobiła jej matka. Dee Dee była chora psychicznie. Kazała siedzieć córce na wózku a jak ta próbowała chodzić do ją do łózka przykuła łancuchem. Dee Dee wmawiała, że Gypsy jest niepełnosprawna intelektualnie, ma białaczkę, astmę, dystrofię mięśni i nie potrafi chodzić. Wmówiła lekarzą, że Gypsy potrzebuje rurkę PEG i musi być odżywiana dojelitowo. Podawała jej bardzo dużo silnych leków, aż Gypsy powypadały zęby. Ta dziewczyna nie miała nigdy dzieciństwa spędziła większość życia w szpitalach w cierpieniu. Dlaczego? Bo jej matka chciała uwagi, współczucia, chciała darowizn. Oczywiście, to co zrobiła Gypsy jest bardzo złe ale sąd wydał sprawiedliwy wyrok. Ona odsiedziała swoje dajcie jej spokój. To nie jest ok pisanie artykułów, po to żeby ludzie hejtowali. Jest tutaj jeden dobry prawdziwy redaktor napisze chociaż raz coś mądrego o przeniesionym zespole Münchhausena. O systemie zdrowotnym, którym nie wykrył tego i o tym jak system zawiodl w przypadku Maya Kowalski.