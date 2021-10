TVN przeprasza Annę Dereszowską za sugestię, że PIJE W CIĄŻY! "Nieporozumienie wynikało ze złej interpretacji"

Nieprawdziwe doniesienia postanowiła zdementować sama 40-latka, która jest już w 9. miesiącu ciąży, nie ukrywając, że nadinterpretacja jej słów przysporzyła jej sporo stresu. Dereszowska przyznała, że co prawda zaproponowano jej "zadośćuczynienie" w postaci przygotowania "osobnego wywiadu, rozmowy, w którym opowie o tym, jak podchodzi do tematu macierzyństwa i przy okazji odniesie się do tej sytuacji i wyjaśni swój punkt widzenia", nie otrzymała żadnych przeprosin ze strony DD TVN.