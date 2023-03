TVP atakuje Beatę Kozidrak. "Wyraźnie podobały się jej wulgarne hasła". Reakcję widać na nagraniu

Zgroza 18 min. temu zgłoś do moderacji 17 5 Odpowiedz

No cóż !!! Ja pamiętam rządy Tyfusa i to co było przechodziło ludzkie granice ! Ludzie wyjeżdżali masowo , bo nie szło żyć !!! Z mojej rodziny też wyjechało sporo a matka mając 50 lat musiała wyjechać do Niemiec ,tyłki im myć bo tu nie było dla niej pracy , mówili że za stara !!!A komu się żyło świetnie? Wszelkim klikom ,celebrytom z Bożej łaski ,gwiazdom spadającym itp.Przyzwyczaili się do życia ponad stan ,chlac ćpać i nikt im nic nie zrobił bo wywodzą się z skostanialego systemu nie rzadko skorumpowanego ,który tuszowal wszystko !!!