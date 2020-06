TVP rezygnuje z "Ameryka da się lubić" przez... ZAMIESZKI W USA. "Nie jest to najlepszy czas na emisję formatu rozrywkowego"

Hunia 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Skończcie z tym ślepym zapatrzeniem w Stany. To jeden wielki bajzel, kraj bez podstawowej opieki zdrowotnej i publicznej edukacji na poziomie, za to oferujący tony niezdrowego żarcia i wolność słowa doprowadzoną do absurdu. Kraj obrażających się o wszystko idiotów i kabotynów, dla których najważniejsze są pieniądze. Do tego największy agresor na świecie. Ameryka teraz zbiednieje, to znowu pojedzie szerzyć demokrację na Bliski Wschód.