TVP udostępniła profesjonalne nagranie z próby Luny przed Eurowizją. Internauci pomstują na wokal artystki: "Kiepski" (WIDEO)

Mandaryno, powinni Cię przeprosić za te wszystkie zelżywości i hejty. Powinni Ci dać nagrodę Fryderyka z marszu. Tobie się po prostu należało. Nie rozumiem dlaczego takie pomyje. Teraz wszystkie wyją. A taki fajny eurodance nagrywalas z niemieckimi producentami. Komu zależało, by to zniszczyć? Inni zazdrośni? Czekam na jakąś fajną muzę do tańca jak kiedyś? Właściwie to i Eurowizja może być- jak pokazuje życie, niezasłużenie Ci się obrywało.