TVP wyjaśnia, dlaczego Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek będą nadal prowadzić razem "Pytanie na Śniadanie"...

To jest żenujące dla ich dzieci!!straszne,że dzieci muszą to czytać i oglądać w internecie,,te wielkie miłości,,rodziców!! Masakra!!to ludzie bez mózgow,nie wiedzą ja krzywdzą swe dzieci i rodziny!!żenujące!!po co to ,,miłości ,,ogłaszać w internecie??!! Skoro trwać będzie nie za długo i kogo to obchodzi,poza ich rodzinami!!Zenua!!