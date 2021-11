TVP wykorzystuje Freddiego Mercury'ego do walki z LGBT, PRZEKŁAMUJĄC jego biografię. "Miał żonę, z którą chciał założyć rodzinę"

takbyło 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nawet wiem z czego może to wynikać. Z szukania sensacji przez dziennikarzy. "Love of my Life" to nawet nie jest piosenka o osobie, tylko o miłości Mercury’ego do muzyki klasycznej, ale dziennikarze zrobili swoje, by wzbudzać sensację. Uosobienie to taka figura retoryczna i środek stylistyczny. Niby pojawiła się postać, ale tak naprawdę była to muzyka klasyczna. Specjalnie pisano co innego, bo romanse lepiej się sprzedają niż miłość do muzyki, a fanki wolały czytać jakieś bzdury. Mercury nawet specjalnie przy tej piosence kilka razy pokazywał np. harfę. On kochał muzykę klasyczną, ale nie była to łatwa miłość.