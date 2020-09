"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Gosia Andrzejewicz jako Mariah Carey! (WIDEO)

Asdasd 40 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Wiecie co, nie rozumiem tego całego „VAT shamingu”, hejtu na Lewandowską. I nie zrozumiem jak można bronić w zaparte otyłości, wmawiać, ze to jest okej, ze piękne, ze sexy (!!!). Zawsze myślałam, ze waga nie ma znaczenia kompletnie, ze przecież liczy sie charakter. Tak, liczy sie, znam wiele osób grubszych, przy kości, ale zadbanych, wesolych, naprawdę wiele super osób. Jednak nigdy nie uwierzę, ze osoby otyłe/z nadwaga czuja sie w 100 % dobrze z samym sobą i cieszą sie ze swojej wagi w 100 %. Mi samej wskoczyło na wagę 10 kg, próbuje siłowni, zdrowego odżywiania, ale niedoczynnosc tarczycy i antykoncepcja robią swoje i czasem mam takie dni ze nie mogę patrzeć na siebie a to przecież tylko 10 kg.