"Twoja twarz brzmi znajomo". Kamila Boruta wcieliła się w... Krzysztofa Zalewskiego (WIDEO)

ONI JUŻ TU SĄ ! ONI SĄ WŚRÓD NAS! SĄ TAKŻE W NASZYM RZĄDZIE! - To zaczęło się w Chinach. Widziano ich już w listopadzie ubiegłego roku. Są tacy, którzy zaobserwowali ich we wrześniu, ale nie są to potwierdzone informacje. Przybyli z gwiazdozbioru Herkulesa NGC 6205 z planety Covid-19 oddalonej jakieś 140 lat świetlnych od naszego Słońca. Ze względu na odległość ich podróż odbyła się za pomocą teleportacji stąd brak jakichkolwiek śladów ich pojazdów. Na rozkaz High Prist Dave Rocke-Feller'a (ich prezydenta, arcykapłana, sponsora) siły inwazyjne Covidian rozpoczęły podbój Ziemi. U nas, według oficjalnych danych, lądowanie odbyło się w marcu tego roku. Wielu z nich przyleciało tu wcześniej. I tak na przykład gen. Matt Mo'oravetzky (znany u nas jako Premier, Pinokio i inne, odpowiedzialny za podbój Dystryktu 9 jak nazywają Polskę), jest typowym reprezentantem rasy Covidian. Na Covidzie-19 należy do plemienia zwanego "Długimi Nosami". Podobnie jak kmdr. por. prof. dr. Luck Shu Mov-sky. Oni są tu (w Polsce) od dawna, zainstalowali się wcześniej (także w naszym rządzie) w celu przygotowania i dokonania inwazji i podboju Ziemi. Ta inwazja dzieje się na naszych oczach. Od dawna skrupulatnie wypełniają rozkazy regionalnej centrali ostatnio przekazywane przez Presi-denta don Ald-a Tru'pp Eth-a (biorobota typu zoombi na usługach Covidian). Od marca nadzorowali lądowanie innych Covidian w naszym kraju i koordynują ich dalszą ekspansję. Ci zamaskowani osobnicy, w kombinezonach, maskach i przyłbicach (pokazywani na fotkach) to przeważnie ukryci Covidianie (chociaż, zdarzają się też ludzkie bioroboty). Jak wspomniałem, w rządzie mamy także wielu ukrytych Covidian, którzy przybrali ludzkie powłoki (z różnym skutkiem, czasami fatalnym, czego przykładem może być Marshall Ther Lecky lub Idol Ya'arus Katz Chyn-Sky). Covidianie chcą eksploatować naszą planetę Ziemię, a nas ludzi, całkowicie podbić, ograniczyć nasze prawa i totalnie zniewolić czyniąc nas biorobotami. Z wieloma obywatelami naszego kraju już im się to udało - nie reagują już na logiczne argumenty! Wkrótce, pod postacią szczepionek (pod pozorem ochrony naszego zdrowia), będą nam wstrzykiwali tzw. NDD Vaccine, czyli Nano Digital Dust (nano-roboty), który już na zawsze pozostanie w naszych ciałach i z czasem będzie nośnikiem sterowania ludzi przy współudziale naziemnych anten 5G, oraz sieć satelit (42 tys.) osadzonych na niskiej orbicie Ziemi i oplatająch ją. Ta sieć nazywa się (w tłumaczeniu z covidiańskiego na nasz) - Starlink. Tym programem ekspansji cyfrowego zniewolenia ludzi dowodzi następny ważny w hierarchii Covidianin, gen. Elo'on Ma'ask. Jego kolejnym, szalonym i antyludzkim pomysłem jest program Neuralink. To idea nano chipów w mózgach wszystkich ludzi, a potem biorobotów. W przyszłosci, gen.Ma'ask chce sterować w jeszcze lepszym stopniu ludźmi/biorobotami. Poprzez komputery sterowania, będą wydawane rozkazy słyszalne wewnątrz głowy każdego biorobota. Nieposłuszni mogą spodziewać się negatywnego oddziaływania poprzez ten chip na cały organizm w celu przywołania do porządku. Jest także przewidziany scenariusz Obozów Reedukacji zwanych Izolatoriami, które mają zmienić nieposłusznych ludzi w posłuszne bioroboty. Programem izolacji i reedukacji na terenie Dustryktu 9, czyli w Polsce, zajmuje się Covidianin wirusolog, prof. por. Vlad Go'ot. W ostateczności, wrogowie Covidian będą eliminowani. I wreszcie dochodzimy do głównodowodzącego Covidianina, dowódcę operacyjnego na planecie Ziemia, niejakiego Psycho Path Kill-Bill 666 Gates-Mengele. Tak przy okazji: popatrzcie na wywiady z nim, przyjrzyjcie się uważnie jego gestykulacji i mimice. Jest dziwna, nieludzka, ale typowa dla Covidian (podobnie jak gen. Mo'orvetzky'ego).