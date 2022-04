"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Karolina Pisarek ratuje swój honor, wcielając się w Smolastego: "Znakomita! Magia ZADZIAŁAŁA" (WIDEO)

Zaproszenie Karoliny Pisarek do programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" było dość odważnym posunięciem ze strony produkcji, ponieważ modelka nigdy nie miała do czynienia ze śpiewem. Sceniczny debiut 24-latki nie spotkał się jednak z pozytywnym odzewem. W ostatnim odcinku show Pisarek wystąpiła przed publicznością z francuskim hitem "Tu Es Foutu". Niestety, podobnie jak w poprzednich tygodniach, widzowie nie zostawili na celebrytce suchej nitki. Pojawiły się nawet apel o to, żeby Karolina... przestała śpiewać.