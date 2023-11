"Twoja twarz brzmi znajomo". Znamy ZWYCIĘZCĘ 19. edycji programu!

Afg 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie mam nic do Kuby, ale obiektywnie uwazam że nie uda mu sie jakos bardziej wybić. W tych pustych czasach niewazny jest glos piosenkarza tylko wygląd i prowokowanie na scenie. Wtedy faneczki szaleją. To tak z moich obserwacji krindżowych małolat... A Kuba jest skromny i normalny. Kuba bardziej nadawalby sie do zespolu gdzie nie musialby samodzielnie wystepować. Poza tym jego ostatni teledysk to chyba ktos mu telefonem nakrecil i jest to takie disco polo, nie podoba mi się. Szkoda, bo chlopak jest miły, zdolny, ja go osobiscie lubię bardziej od wielu innych osob na polskiej scenie