Tyga POBIŁ DZIEWCZYNĘ? Raper został aresztowany przez policję!

Tak się dzisiaj zagotowałam na moją córkę, że mi się już nic nie chcę. Ustaliliśmy na Radzie Rodziców, że każdy rodzic daje swojemu dziecku jakieś czekoladki nauczycielom. Do mojej córki dołączyła się taka dziewucha z patologicznej rodziny, nie miała nic kompletnie jako jedyna, bo mamusia zamiast kupić dziecku nawet byle jaką czekoladę w osiedlowym sklepie, bierze 3500 zł na siedmioro dzieci i wszystko przepija z konkubentem. Dla mnie to jest tragedia. Państwo przeznacza kasę na finansowanie pijaństwa, dziecioróbstwa i patologii w rodzinach. Zanim PiS doszedł do władzy, to nie było takiego picia jak jest teraz. My ciężko zarabiamy, a ona z konkubentem siedzą, papierosy i codziennie po dwie setunie bierze w sklepie. I skąd mają pieniądze? Od państwa, od nas, utrzymujemy dziecioroby i patologie. Mam nadzieję, że kolejna partia, która będzie rządzić, bo ta tylko propaguje takie zachowania albo całkowicie zabierze 500+ albo tak ten program zmieni, że właśnie takie patologiczne rodziny będą rozliczane co do grosza