Tyle Klaudia Zwolińska zarobiła za srebrny medal na IO. Pieniądze to nie wszystko. Lista nagród jest długa

Klaudia Zwolińska zdobyła srebrny medal na Igrzyskach. Wiadomo, ile zarobi

Medal olimpijski dla sportowca wiąże się nie tylko z ogromnym prestiżem, ale również solidnym wynagrodzeniem finansowym. Choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie przyznaje nagród dla olimpijczyków, to jednak Klaudia Zwolińska może spodziewać się wyjątkowej hojności od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wygląda na to, że sukces na igrzyskach jest naprawdę opłacalny, co już kilka miesięcy temu potwierdził sam prezes PKOI podczas oficjalnej konferencji prasowej.