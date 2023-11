TYLKO NA PUDELKU: Agnieszka Kaczorowska o powiększeniu rodziny, stosunku do aborcji i zakłamaniu w show biznesie. "Uważasz, że masz KIJ W D*PIE?"

Choć Agnieszce Kaczorowskiej przypięto łatkę Bożenki z "Klanu", celebrytka robi, co może, by przypomnieć Polakom, że jest nie tylko aktorką jednego serialu, ale również zawodową tancerką. Właśnie z tego powodu rusza razem z Maciejem Pelą z kolejnym biznesem i będzie wirtualnie nauczać swoich fanów.

Jest to projekt, nad którym myśleliśmy od pięciu lat. Dostaliśmy w prezencie domenę i jako zawodowi tancerze wiedzieliśmy, co z nią zrobić - przekonuje.

Agnieszka Kaczorowska o rodzinie i show biznesie

Słyszałam takie twierdzenie, to prawda (śmiech). Bardzo często jesteśmy oceniani, że mamy kij w dupie, że nie mamy dystansu i... niech tak zostanie. Wiesz co, są tematy, które nie są do obśmiania, zwłaszcza jeśli dotyczy dzieci. (...) Jest mnóstwo tematów, z których się nie śmiejemy, tylko czujemy, że to jest przekraczanie granicy i przez masę jest interpretowane jako kij w d*pie - twierdzi Agnieszka.

Pewnie mogłabym powiedzieć parę rzeczy, o których wiem, ale po co? Możliwe, że to by kogoś skrzywdziło. Ja nie chcę budować swojej popularności, sukcesu, istnienia jako marki osobistej na krzywdzie innych, na komentowaniu innych. Ja nigdy, nawet jeśli coś mi się bardzo nie podobało i wyraziłam swój pogląd, nie uderzam bezpośrednio, nie rzucam nazwiskami. Nie chciałabym, żeby za moją opinią poszedł hejt masy, bo ja tego doświadczyłam. (...) Ja nie mam też kółeczka wzajemnej adoracji wokół siebie, bo go nie tworzę, bo jest w tym dużo przekłamania. Uważam, że są one, jak to ładnie ująć... mocno naciągane, sztuczne - tłumaczy Cezaremu Wiśniewskiemu.