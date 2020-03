TYLKO NA PUDELKU: Olek Sikora rozprawia się z marudzeniem Kasi Stankiewicz: "Nikt nie oczekiwał głaskania po głowie i chwalenia partactwa"

Biorąc udział w "Dance Dance Dance" każdy z nas wiedział, że nie będzie to targ próżności. Nikt nie oczekiwał głaskania po głowie i chwalenia nas za każdy, nawet najgorzej spartaczony krok. Jury wyraża zdanie zgodnie ze swoim sumieniem. Nie mam do nikogo żalu, nawet jeśli zabolała mnie jakaś uwaga. Cytując klasyka: "Pracujemy w rozrywce i za to nam płacą". Każdy wie, w jakiej roli pojawił się w tym programie. Tej rozrywki często dostarcza nam uczestnikom także jury. Podobnie jak oni, mamy prawo się irytować, czemu dajemy wyraz za kulisami - wyjawia telewizyjny prezenter.